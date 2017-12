Sem chuva há 6 dias, Cantareira é o único sistema a registrar alta

SÃO PAULO - O Cantareira, principal sistema de abastecimento da Grande São Paulo, foi o único reservatório a melhorar seu índice de armazenamento nas últimas 24 horas, mesmo sem registrar chuva há 6 dias. De acordo com relatório divulgado pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) nesta terça-feira, 22, o manancial subiu 0,1 ponto porcentual tanto no índice que considera o volume morto como volume útil - alcançando 63,6% - tanto no cálculo que desconsidera essa reserva - 34,3%.

Esse é o 36º dia seguido que o Cantareira registra alta. A pluviometria acumulada para o mês de março no reservatório até agora é de 154,3 milímetros. A média histórica para o mês, considerado o último do período chuvoso, é de 178 milímetros.

Responsável por ser a alternativa ao Cantareira durante a crise da água, o Sistema Guarapiranga registrou a terceira queda consecutiva. O índice agora é de 87%, uma queda de 0,2 ponto porcentual em relação às últimas 24 horas. No reservatório, também não chove há 6 dias.

Outros mananciais. Além do Guarapiranga, pioraram os índices dos Sistemas Alto Cotia, que passou de 100,7% para 100,5%, e Rio Grande, indo de 96,3% para 96,1%. O Alto Tietê e o Rio Claro mantiveram-se estáveis, com 43,2% e 100,4%, respectivamente.