Sem chuva há 13 dias, SP registra baixos índices de umidade do ar

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Sem chuva desde 22 de junho, a capital paulista registra neste domingo, 4, mais um dia estável e seco, com a umidade relativa do ar em torno dos 40% e 50%, o que dificulta a dispersão de poluentes, prejudicando a qualidade do ar.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, o dia amanheceu frio e com formação de neblina, o que prejudicou a visibilidade na cidade. Todos os aeroportos registraram névoa úmida e temperaturas por volta dos 13ºC. No decorrer da manhã, o sol voltou a aparecer, favorecendo a elevação das temperaturas, que variam em torno dos 25ºC nesta tarde.

PREVISÃO - A forte massa de ar seco que cobre a maior parte do País continua inibindo a formação de nuvens de chuva. Para a próxima semana, a previsão é de madrugadas frias e dias de céu claro e predominância do sol na Região Metropolitana de São Paulo. Os índices de umidade relativa do ar devem continuar baixos, em torno dos 30% na Grande São Paulo. Não há previsão de chuvas na região até a próxima sexta-feira, 9.