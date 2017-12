Sem chuva, capital tem trânsito abaixo da média nesta quarta

O trânsito é bom na capital paulista no fim da tarde desta quarta-feira, 28. Por volta das 19 horas a cidade registrava 71 km de lentidão, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O índice está abaixo da média para o horário, ao contrário da terça, quando o forte temporal que atingiu a cidade causou congestionamentos e pontos de alagamento. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua A Marginal Tietê apresenta 6,5 km lentidão no sentido Ayrton Senna, entre o Viaduto Ulysses Guimarães, na chegada à capital pela Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte do Piqueri. Depois da Ponte Freguesia do Ó, o trânsito volta a ficar carregado e segue lento até o Viaduto Cruzeiro do Sul A Avenida Paulista tem trânsito lento no sentido Consolação, desde o cruzamento com a Avenida Brigadeiro Luis Antônio até as proximidades da Rua Augusta. Também na região central da cidade, a ligação Leste-Oeste pelo elevado Costa e Silva, o Minhocão, está complicada para o motorista que segue da Liberdade para o Avenida Francisco Matarazzo. Texto alterado às 19h11 para acréscimo de informações.