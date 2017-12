Sem chuva, Cantareira fica estável; outros sistemas caem

SÃO PAULO - Sem chuva, o Sistema Cantareira ficou estável nesta quinta-feira, 7. Assim como na quarta-feira, 6, o manancial registra 19,7% de sua capacidade, de acordo com o relatório divulgado diariamente pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O Cantareira abastece 5,4 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Outros sistemas caíram, com exceção do Rio Claro e Alto Cotia, que ficaram estáveis.

O sistema não registra aumento desde o dia 21 de abril, quando ganhou 0,1 ponto porcentual do volume de água represada - foi de 20% para 20,1%. Esse índice, tradicionalmente divulgado pela Sabesp, leva em conta duas cotas de volume morto, de 182,5 bilhões de litros de água e de 105 bilhões de litros, adicionadas no ano passado.

Segundo o cálculo que considera o volume negativo, que passou a ser divulgado pela Sabesp em abril após ordem judicial, o Sistema Cantareira também ficou estável em -9,6%. O volume também se manteve o mesmo de acordo com um terceiro conceito: 15,2%. Esse cálculo leva em consideração todo o volume armazenado dividido pelo volume útil acrescido das duas cotas de volume morto.

Outros sistemas. Três sistemas tiveram queda de volume nesta quarta. O Guarapiranga foi o que teve a maior queda, de 0,2 ponto porcentual - foi de 81,1% para 80,9%. Alto Tietê (22,4%) e Rio Grande (94,5%) perderam 0,1 ponto porcentual. Rio Claro ficou estável em 51,4% e Alto Cotia, em 65,5%.