Sem cercas, praça no Ibirapuera agora dá ''mais conforto'' Na contramão da tendência de cercar espaços públicos, a Prefeitura retirou no ano passado as grades da Praça Cidade de Milão, perto do Parque do Ibirapuera. A medida fez parte da reforma da praça, que incluiu restauração do piso, troca de mobiliário e plantio de novas árvores. Segundo a Secretaria de Coordenação das Subprefeitura, as grades foram retiradas da praça para "dar maior conforto aos usuários".