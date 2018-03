Sem barracas, banhistas enfrentam riscos na orla

No primeiro feriado após a derrubada das barracas de praia em Salvador, os banhistas enfrentavam riscos na orla. O cachorro labrador do juiz corregedor João Batista Alcântara, por exemplo, morreu eletrocutado após encostar em um fio desencapado de uma barraca derrubada. O próprio juiz, que conduzia o cão, sofreu uma leve descarga - foi salvo porque a coleira era de borracha. Entulho e tábuas de madeira na areia - muitas com pregos aparentes - também expunham visitantes a riscos.