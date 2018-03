'Sem as atividades, as crianças ficam na rua', reclama mãe Na maioria das comunidades da periferia de São Paulo, os clubes-escola são a única opção de atividade para as crianças e para a terceira idade. Além do futebol e da capoeira, há aulas de natação, caratê, vôlei, dança e tênis - tudo de graça. Na maioria dos casos, as crianças ganham um lanche (pão com queijo e mortadela) e o uniforme.