Sem água na cidade, início do ano letivo é adiado em Sorocaba

SOROCABA - Com mais de 500 mil pessoas sem água na cidade em razão do rompimento de uma adutora, a prefeitura decidiu adiar o início das aulas na rede municipal de ensino, em Sorocaba, no interior de São Paulo. O ano letivo, que começaria nesta segunda-feira, 6, para 52 mil alunos de 148 escolas, terá início na quarta-feira, 8.

De acordo com a Secretaria de Educação, o atraso não vai prejudicar os alunos, pois as aulas não dadas nesses dois dias serão repostas.

A maior parte da cidade está sem água desde a noite de terça-feira, 1º, quando um temporal danificou a principal adutora do sistema de abastecimento. Parte das escolas, abastecidas com caminhões-pipa, está funcionando como postos de distribuição de água à população.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As chuvas que se estenderam até o sábado, 4, prejudicaram os trabalhos de reparo da adutora, concluídos apenas na manhã desta segunda. Para a recarga do sistema, serão necessárias ao menos 24 horas. A expectativa é de que as torneiras voltem a ter água nesta terça-feira, 7.

Buscas. O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta segunda-feira as buscas por duas pessoas que estão desaparecidas desde o fim da tarde de sábado, quando uma forte chuva voltou a atingir Sorocaba. Um homem com cerca de 50 anos e uma criança de 10 anos foram arrastados pela correnteza de um córrego no Jardim Maria Eugênia, na zona norte da cidade.

De acordo com relato de testemunhas, um grupo de crianças pescava no córrego quando começou a chover. Elas se abrigaram numa tubulação, mas a água subiu rapidamente e as arrastou para o córrego.

O homem entrou na água para resgatar os meninos, mas um deles foi levado pela correnteza. Na tentativa de salvar o garoto, o adulto também foi carregado pelas águas. O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas logo após o acidente e as manteve durante todo o domingo.

Nesta segunda, os trabalhos se concentram em um trecho do Rio Sorocaba, onde o córrego deságua, mas o nível alto do rio dificulta as buscas.