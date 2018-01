Sem acordo, greve de servidores do Judiciário de SP continua

SÃO PAULO - Os servidores do Judiciário paulista decidiram manter a greve da categoria após uma audiência de conciliação na manhã desta quinta-feira, 17, no Fórum João Mendes Júnior. A greve dos servidores começou no dia 28 de abril.

Participaram da audiência representantes da classe, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Poder Executivo. Durante o período da reunião - entre 10 e 12 horas - o TJ propôs encaminhar um projeto de lei com o reajuste de 4,77% para a Assembleia Legislativa, além de incluir na proposta orçamentária de 2011, a reposição salarial de 20,16% exigida pelos profissionais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na quarta-feira, 23, os grevistas farão outra assembleia para decidir sobre a paralisação na Praça João Mendes, no centro da cidade, às 14 horas. Ontem, os servidores fizeram uma passeata na região central da capital.