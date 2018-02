Sem 2 balsas, travessia de Ilhabela tem até 6h de fila Turistas que passaram o fim de semana em Ilhabela, no litoral norte, esperaram até 6 horas ontem para atravessar de balsa para São Sebastião. A fila de cinco quilômetros obrigou muitos turistas a voltar para pegar a estrada hoje. O problema começou no início do mês, quando duas balsas foram enviadas a Navegantes (SC) para manutenção.