Seleção: exemplo para políticos!

Se você também acha que o Lula está meio esquisito, quem sabe se ele deixar a barba crescer de novo... Não?

Coisa de tarado

O deputado que deixou cair de seu bolso no plenário da Câmara uma calcinha vermelha e branca GG é até agora o único suspeito de envolvimento no roubo de um vibrador de ouro de R$ 8 mil subtraído de uma sex shop em Brasília.

Especialista

Esgotada sua missão na Síria, Kofi Annan já tem novo plano de paz fadado ao fracasso. O ex-secretário-geral da ONU deve trocar Damasco por Brasília nos próximos dias. Promete pacificar o Congresso!

Ô, raça!

Tem gente por aí pouco se lixando para o que Carlinhos Cachoeira teria a dizer à Justiça Federal de Goiás. Só ficou na bronca com a liminar que adiou o depoimento do bicheiro porque está com saudades das aparições de Andressa, a bela mulher do réu, que sempre se destaca em qualquer tribunal.

Mil sons

Nada contra o slogan da Copa de 2014 "Juntos num só ritmo"! Se não for axé ou sertanejo, vamos nessa, ué!

Cabra cego

O deputado Silvio Costa não foi muito feliz ontem ao fazer uso do direito constitucional que todo brasileiro tem de grunhir contra o silêncio de Demóstenes Torres na CPI do Cachoeira. Exagerou na forma!

Quem dera política fosse igual a futebol! Imagina só se, da noite pro dia, assim sem mais nem menos, todo mundo em Brasília começasse a fazer a coisa certa dentro de suas atribuições como, de repente, passou a acontecer em campo com o time do Mano Menezes.

Até a semana passada, convenhamos, as exibições da Seleção eram tão enfadonhas, irritantes e de certa forma inexplicáveis quanto qualquer sessão de CPI ou reuniãozinha de titãs na casa do Nelson Jobim.

Dava sono, vontade de vaiar e, por fim, aquela sensação de que, também dentro das quatro linhas, o Brasil não tem mais jeito.

Não era falta de gente competente para atuar nem de vontade para acertar. Há quem diga agora que nos dois últimos jogos o time achou no jovem Oscar seu camisa 10 ideal, como se o Ganso não fosse esse cara até outro dia.

O fato é que a Seleção desencantou e ninguém sabe muito bem por quê!

Se, como acreditam os supersticiosos, o problema era a urucubaca de Ricardo Teixeira na CBF, quem sabe Brasília também não tem uma caveira de burro dessas enterrada por lá. Resta saber quem encarna esta figura no centro das decisões políticas do País. Alguma pista?

Nem doeu

José de Abreu está dando graças a Deus por ter sido hackeado só no Twitter. Já pensou se, como aconteceu com Carolina Dieckmann, invadem seu computador e lançam na internet as fotos que o ator costuma tirar de brincadeira no banheiro de casa? Nunca mais poderia sonhar com o cargo de ministro da Cultura.