Seleção do personagem começa já em janeiro Com a profissionalização do setor, a seleção do Papai Noel começa muito antes do período de Natal. Alguns shoppings ouvidos pelo Estado contam que já começam a escolher o bom velhinho em janeiro. A maioria gosta de assinar o contrato entre julho e outubro - para garantir que o preferido não acabe indo para a concorrência.