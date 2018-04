Seleção de patrocinadores

Ainda que, se dependesse do Dunga, o time só viria a público no jogo de estreia na África do Sul, Ricardo Teixeira sabe que é preciso mostrar ao torcedor a penca de patrocinadores da seleção. Só por isso, alguns treinos têm imagens liberadas para divulgação. A gritaria da publicidade naquele pano de fundo das coletivas de imprensa contrasta com o discurso em geral

acanhado, vazio e bem ensaiadinho para não produzir informação. O que se busca nos jornais do dia seguinte é a imagem da seleção carimbada com a marca de anunciantes que

pagam à CBF uma grana preta pela publicidade espontânea no noticiário. O

jornalismo, que não ganha nada com isso, devia cobrar, em troca, um mínimo de respeito.

Inveja do tênis

Vocês viram o modelito da tenista Venus Williams em Roland Garros? Ganhou da irmã Serena o apelido de "baby-doll de pomba gira".

Fenômena

A julgar pelo preparo físico de Ivete Sangalo na abertura do Rock in Rio Lisboa, a cantora deve estar fazendo a mesma dieta do Ronaldo Fenômeno.

Nada é pra já

Aécio Neves já mandou avisar a José Serra: só vai definir seu futuro político depois que completar o álbum de figurinhas da Copa. E não se fala mais nisso, ok?!

Nem precisa jogar

Adriano tem bons motivos para se transferir para a Roma. O banco de reservas do time italiano é o caminho mais curto para chegar à seleção. Estão aí o Doni e o Júlio Baptista que não me deixam mentir.

Acabou a sopa

Dilma Rousseff passou em Nova York o último sábado divertido de sua agenda de campanha até as eleições. O próximo, ela estará em Ituiutaba, prestigiando um encontro de mulheres do PMDB mineiro, sabe lá o que é isso, sô?

Coisa de doido

Fernando Gabeira comparou ao tuiuiú a coligação que apoia sua candidatura ao governo do Rio. Ou seja, já está pegando o jeitinho do Cesar Maia de não dizer coisa com coisa, né, não?

Tira gordo

De volta à rotina de galã de novela, Murilo Benício já perdeu 7 dos 11 quilos que engordou no papel de tenente da corregedoria de polícia em seriado de TV!

Muy amigo

Barack Obama escreveu de novo a Lula. Pede agora em carta ao colega brasileiro que negocie um acordo entre as Coreias do Norte e do Sul.