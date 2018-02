Seis vítimas de acidente entre ônibus e trem continuam internadas no ABC

SÃO PAULO - Seis pessoas feridas no acidente entre um trem e um ônibus da EMTU em São Caetano do Sul, no ABC paulista, continuavam internadas nesta sexta-feira, 10. Na manhã de quinta, o coletivo bateu na mureta de um viaduto e caiu sobre os trilhos da Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O acidente aconteceu no bairro Prosperidade, entre as estações Utinga e São Caetano.

Ao todo, 16 pessoas ficaram feridas, entre elas a motorista do ônibus, Lilian de Souza Freitas, de 30 anos. Ela sofreu traumatismo no tórax e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mario Covas, em Santo André, também no ABC.

Outras duas pessoas estão em observação no Hospital Albert Sabin, em São Caetano. São elas: Gabriela Peralta Belvis, que sofreu trauma de costela e seu quadro é estável e Sírio Gonçalves de Souza, com trauma de crânio leve. Carolina Pereira Guimarães está na UTI do Hospital Maria Braido. Seu quadro de saúde é estável.

A grávida Simone Aparecida Davi Fernandes, de 29 anos, que também estava no ônibus no momento do acidente, deve ter alta ainda hoje na Maternidade Márcia Braido.

Exames comprovaram que Simone, que está grávida de 4 meses, não sofreu nenhum dano, assim como seu bebê. Seu quadro é estável.

O Hospital Beneficência Portuguesa de Santo Caetano do Sul informou que Marcia Aparecida Beraldo Vicentino continua na unidade. Ela foi internada com luxação no quadril.

Já receberam alta os seguinte pacientes: Leandro Domingues, Clóvis dos Santos Galdino Junior, Maurilio Batista Santos, Pedro Carrasco, Cleide Aparecida de Brito, Eduardo Guilherme Scavassa, Arlete Amaral, Claudio Almeida, Tiago Augusto de Paula e Débora de Santana Prenholato.

A Polícia Civil investiga o caso. As vítimas do acidente vão ser chamadas para prestar depoimento no inquérito, assim como os motoristas do ônibus e do trem.

Texto atualizado às 18h30.