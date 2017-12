Seis testemunhas confirmam denúncias de sindicalista morto

O esquema de desvio de dinheiro público pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores de Transporte Rodoviário e Urbano de São Paulo, denunciado pelo sindicalista Sérgio Augusto Ramos, de 48 anos, é confirmado por outras seis testemunhas, de acordo com o promotor Roberto Porto, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Anteontem, Ramos foi assassinado. Em março, ele havia prestado declarações ao Ministério Público e alertado que estava sofrendo ameaças de integrantes do sindicato.

O corpo do sindicalista foi enterrado ontem no Cemitério Parque das Cerejeiras, na zona sul. Em protesto pelo crime, 496 ônibus das empresas VIP M"Boi Mirim e VIP Guarapiranga não circularam pela manhã, prejudicando cerca de 200 mil passageiros.

Ramos era diretor de base do sindicato. Ele denunciou ao MP um esquema em que as empresas de plano de saúde - contratadas pelas empresas para atender os funcionários - repassavam mensalmente R$ 240 mil aos diretores do sindicato. O valor é subsidiado pela Prefeitura. Ele também recebia cerca de R$ 2 mil para não denunciar o sindicato. Após denunciar o esquema ao MP, Ramos deixou um vídeo relatando as ameaças e culpou o presidente do sindicato, Isao Hosogi, o Jorginho.

"Nunca tivemos divergências pessoais. Não sei quem pode ter feito isso com ele", disse Hosogi. O presidente também negou as acusações de desvio de recursos: "O dinheiro que o Sérgio recebia do sindicato (R$ 2.600) é uma arrecadação que todos os diretores recebem. O valor consta na convenção (do sindicato)", disse. Hosogi acusou Ramos de trabalhar como "agiota" dentro das empresas de ônibus. A família de Ramos não quis comentar.