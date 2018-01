Seis são presos por embriaguez em SP após jogo do Brasil

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

Operação foi realizada entre às 17h30 e 20 horas desta terça-feira

SÃO PAULO - Seis motoristas foram presos em flagrante na capital paulista pelo crime de embriaguez ao volante, no fim da tarde desta terça-feira, 15, após a estreia da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo.

Segundo balanço da Polícia Militar, durante a Operação Direção Segura - Viva Brasil, realizada entre às 17h30 e 20 horas de ontem, do total de 455 pessoas abordadas, 397 condutores foram submetidos ao teste do etilômetro - seis foram presos.

Durante a blitz, 46 veículos foram fiscalizados e 17 autos de infração foram lavrados. A operação contou com mais de 50 policiais militares do CPTran, que se dividiram em três equipes e atuaram em seis operações / blitz, distribuídas em todas as regiões da Capital.

Segundo a PM, a Operação Direção Segura - Viva Brasil será realizada também nos dias 20 e 25 de junho, após os jogos da seleção brasileira.