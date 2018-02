Seis são executados na capital e 5, em Ribeirão Seis pessoas foram executadas e três ficaram feridas na noite de sexta-feira na zona sul de São Paulo. Os assassinatos ocorreram no Capão Redondo, em Santo Amaro, no M'Boi Mirim e no Parque Santo Antônio. Antes, em Ribeirão Preto, cinco pessoas foram mortas a tiros e 14 ficaram feridas. Comerciantes fecharam estabelecimentos. As mortes na capital serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em Ribeirão, a polícia investiga se os crimes têm relação com briga de traficantes.