Seis são condenados por agressão a soldado O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu, por unanimidade, manter a condenação de cinco ex-militares e um cabo do Exército pelo crime de lesão corporal leve cometida contra um soldado durante treinamento militar. Os ex-militares foram sentenciados a três meses de detenção e o cabo teve pena imposta de três meses de prisão pelo crime ocorrido em 2010.A denúncia do Ministério Público Militar narra que a vítima, um soldado do Exército, foi agredida durante exercício no acampamento de Barueri (SP).