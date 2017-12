Seis presos fogem de cadeia em Itapira, no interior de SP

SÃO PAULO - Seis presos fugiram no final da tarde de segunda-feira, 25, da cadeia pública de Itapira, no interior de São Paulo. Dois deles foram recapturados ontem em uma área residencial do município.

Os detentos renderam o carcereiro por volta das 18 horas com facas e estiletes no momento em que o jantar era servido. Ele teve ferimentos leves nos braços e nas mãos. Equipes realizam buscas na região para encontrar os outros foragidos.