Seis policiais militares são presos por chacina com 7 vítimas no Campo Limpo

SÃO PAULO - Passados 20 dias da primeira chacina do ano na cidade de São Paulo, quando sete pessoas foram executadas no Campo Limpo, zona sul, a Secretaria da Segurança Pública anunciou a prisão provisória de seis policiais militares do 37.º Batalhão de Polícia Militar sob a suspeita de participação no crime.

Entre os detidos estão o soldado Carlos Roberto Álvares, de 38 anos; o sargento Adriano Marcelo do Amaral, de 40; a cabo Patrícia Silva Santos, de 36; o soldado Eric Gilberto Francisco, de 24; o soldado Anderson Francisco Siqueira, de 36; e o soldado Fabio Ruiz Ferreira, de 29 anos.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), em parceria com a Corregedoria da PM e a Polícia Científica, que realizou confronto balísticos, chegou os acusados após a realização de confronto balístico. O teste comprovou que ao menos uma das armas, a pistola. 40 de Eric, foi usada para efetuar três disparos contra duas das vítimas da chacina.

Para chegar aos outros suspeitos, o DHPP e a Corregedoria solicitaram o recolhimento de todas as armas do batalhão do Capão Redondo. Além da arma de Eric, uma espingarda calibre 12 apresentava marcas de sangue na coronha.