Seis PMs são presos por roubar caixa eletrônico Seis policiais militares estão presos sob suspeita de participar de roubos de dinheiro de caixas eletrônicos usando explosivos na cidade de Morungaba, no interior de São Paulo. Além de continuarem na prisão, se for comprovada a participação do crime, os PMs serão expulsos, segundo a corporação. A apuração está sendo feita pela Delegacia Seccional de Bragança Paulista.