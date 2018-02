Seis pessoas são executadas na Grande SP

No Campo Limpo, às 15h30, um homem em uma moto atirou e matou o mecânico Juscelino Kubitschek Resende de Carvalho, de 34 anos, e os adolescentes Lucas Rodrigues Gomes e Gustavo de Sousa Matos, ambos de 17, na Rua Professora Nina Stocco. Segundo familiares, nenhuma das vítimas tinha inimigos.

Em Itapevi, por volta das 23h30, o pedreiro Maurílio Amaral Marques, de 18 anos, foi baleado e morto por dois homens em uma moto, no Parque Suburbano. Cerca de 30 minutos depois, os ajudantes Cícero Moura de Barros, de 20 anos, e Fernando Soares de Lelis, de 21, foram assassinados no Jardim Bela Vista Alta. Outras duas pessoas foram baleadas e escaparam com vida. A polícia ainda não sabe se há relação entre os casos./W.C.