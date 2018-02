Seis pessoas que se perderam na Serra do Mar são resgatadas

SÃO PAULO - As últimas seis pessoas que permaneciam na região de Itanhaém, na Serra do Mar, aguardando salvamento, foram resgatadas por volta das 11h45 desta segunda-feira, 11, pela equipe do helicóptero Águia, da Polícia Militar.

Eles pertenciam a um grupo de 30 pessoas que saiu de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, com destino ao litoral, no sábado, 9. O grupo começou a caminhada às 6 horas e deveria chegar ao litoral às 15 horas. Ontem, 24 pessoas foram resgatadas. Ninguém está ferido, segundo os bombeiros.