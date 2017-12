Seis são mortos a tiros em chacina no Jardim São Luís, na zona sul

SÃO PAULO - Seis pessoas foram mortas a tiros no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 1º.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram baleadas em um bar localizado na Rua Um. Três estavam dentro do estabelecimento e outros três estavam fora. Os suspeitos fugiram e até o momento não foram identificados pelas autoridades. A polícia também desconhece a motivação do crime.

Os corpos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas as vítimas já chegaram ao hospital sem vida. O nome dos baleados não foi divulgado. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo).