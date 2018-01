Seis ladrões invadem casa no Morumbi e levam cerca de R$ 2 milhões em joias A polícia investiga um roubo milionário realizado no sábado em uma mansão do Morumbi, zona sul de São Paulo. O imóvel pertence à aposentada Lea Elias Sayeg, de 78 anos, mãe da empresária Lydia Sayeg, ex-participante do reality show Mulheres Ricas, da TV Bandeirantes, e proprietária da Casa Leão Joalheria. Seis assaltantes invadiram o local levaram cerca de R$ 2 milhões em joias.