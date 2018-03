Seis ficam feridos em acidente entre ônibus na zona sul de SP

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas com a colisão de dois ônibus no final da tarde desta sexta-feira, 19, na Avenida Robert Kennedy, altura do número 1000, na zona sul de São Paulo.

Três vítimas tiveram ferimento leves, segundo o Corpo de Bombeiros. Duas foram socorridas para o Hospital do Grajaú e uma está no Hospital Regional Sul. O acidente ocorreu no final desta tarde, na Avenida Robert Kennedy, altura do número 1000. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as outras três vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Santo Amaro.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a faixa da direita da via, sentido bairro, continua interditada e aguarda a chegada de uma equipe da perícia da Polícia Civil para liberação. Não há registro de lentidão no local.