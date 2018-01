Seis feridos em desabamento durante show seguem internados

Seis do total de 60 feridos no desabamento de parte de um camarote em São José dos Campos, no interior de São Paulo, durante um show do Chiclete com Banana na madrugada de domingo, continuavam internados nesta segunda-feira, 23, segundo informações das assessorias dos hospitais.

O caso mais grave é da advogada Simone Laurino, de 33 anos. Ela fraturou duas vértebras e foi transferida do Pronto-Socorro da Vila Industrial, em São José dos Campos, para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a assessoria do hospital, ela está passando por exames nesta segunda que definirão se haverá a necessidade de uma cirurgia e qual será o tratamento adequado. Os exames devem ficar prontos no fim da tarde.

Em São José, dos 48 feridos levados para o Hospital Municipal Vila Industrial, ainda estavam uma jovem, de 21 anos, que recebeu alta nesta manhã, e um rapaz, de 23 anos, que permanecia internado com quadro estável, após passar por cirurgia no tornozelo. Ele continua internado em observação, sem previsão de alta.

Os quatro pacientes que foram transferidos do HM para o Hospital Santos Dumont na tarde de ontem ainda estavam internados, segundo a assessoria. Todos estão sob avaliação médica, aguardando prognóstico com base nos resultados dos exames e a identificação da necessidade de cirurgias. O quadro clínico dos quatro pacientes é estável.