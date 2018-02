Seis estações ficarão fechadas até 10h de hoje As Estações Vila Madalena, Sumaré, Clínicas, Consolação, Trianon e Brigadeiro, da Linha 2-Verde do Metrô, hoje só serão abertas às 10h para realização de testes no sistema CBTC. Até esse horário, os usuários serão atendidos por ônibus, que vão circular entre as Estações Vila Madalena e Paraíso. A passagem é grátis para quem for embarcar em um dos ramais. Até a abertura, a transferência para a Linha 4- Amarela será possível apenas nas Estações República, na Linha 3-Vermelha, e Luz, na Linha 1-Azul. O CBTC é considerado um sistema de controle de trens mais moderno, pois permite um menor intervalo entre as composições.