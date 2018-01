Seis dos oito acusados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul pelo assassinato do secretário da Saúde de Porto Alegre, Eliseu Santos, estão presos. Entre eles, Marco Antônio de Souza Bernardes, ex-assessor jurídico da secretaria, que se apresentou à Justiça ontem. O MP apresentou anteontem a denúncia de que Eliseu foi vítima de um crime de queima de arquivo e não de tentativa de latrocínio.