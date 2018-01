Seis corpos são encontrados enterrados em Guarulhos

SÃO PAULO - Uma denúncia anônima levou a polícia a encontrar seis corpos enterrados em um terreno no bairro Cabuçu, em Guarulhos, na Região Metropolitana. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de vingança pela morte de uma mulher envolvida com o tráfico de drogas.

O primeiro corpo foi descoberto no fim da tarde de quinta-feira, 8, e os outros cinco, na sexta-feira. Os cadáveres, todos masculinos, estavam em local de difícil acesso e com pouca iluminação, segundo a polícia, na Rua Galdino Pataxó.

O Corpo de Bombeiros ajudou os policiais na escavação. A equipe de homicídios e a perícia foram ao local. Ainda não foi possível identificar a identidade dos seis homens e nem há quanto tempo eles estavam soterrados.

O caso foi registrado no 9º DP de Guarulhos.