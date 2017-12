Seis blocos de carnaval que desfilaram na Vila Madalena são multados

SÃO PAULO - Seis blocos de carnaval que desfilaram na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, serão autuados pela prefeitura por desvio de itinerário, descumprimento de horários e privatização de espaços públicos. O valor da multa para cada grupo será de cerca de R$ 3 mil, segundo a administração municipal. Outros seis grupos serão notificados e podem sofrer restrições no próximo carnaval.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O bloco Acadêmicos do Baixo Pinheiros, por exemplo, iniciou o seu desfile atrasado no sábado, 14, à meia noite, e não respeitou o percurso combinado. Além disso, o grupo hostilizou o coordenador do SOSsego Vila Madalena, Tom Green, de forma acintosa em sua residência e, mais tarde, o local sofreu vandalismo, informou a Prefeitura.

Vila Madalena e Pinheiro são os bairros que mais receberam foliões até esta segunda: foram 350 mil pessoas apenas nos dois últimos fins de semana, de acordo com a Prefeitura.

A Polícia Militar tem feito, durante os dias do feriado de carnaval, um cordão de isolamento para dispersar os blocos de rua que tomam as ruas dos bairros. O objetivo da corporação e da Prefeitura era que a dispersão ocorresse entre meia-noite e uma hora da manhã, mas muita gente permanecesse na Vila Madalena depois desse horário.

Desde o dia 7 de fevereiro até esta segunda-feira, foram recolhidas mais de 260 toneladas de lixo na região. Para a limpeza das ruas, foram utilizados mais de 600 m³ de água de reúso e 740 litros de desinfetante.