Seis bibliotecas já emprestaram 470 mil livros

A primeira foi inaugurada em setembro de 2004, na Estação Paraíso do Metrô. Outras cinco estações - Tatuapé, Luz, Largo Treze, Santa Cecília e Brás, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) - têm bibliotecas. No total, elas reúnem quase 24 mil títulos, entre romances, policiais, infanto-juvenis e autoajuda.

Gerenciadas pelo Instituto Brasil Leitor, com o apoio do Ministério da Cultura, as seis bibliotecas já emprestaram mais de 470,8 mil livros e contam com cerca de 45 mil sócios cadastrados. Entre os títulos mais retirados estão A menina que roubava livros, de Markus Zusak; Fortaleza Digital e Anjos e Demônios, de Dan Brown; e O caçador de pipas, de Khaled Hosseini. Além de emprestar livros, as bibliotecas promovem atividades como tarde de autógrafos, conversa com escritores, contadores de história e distribuição de livros.