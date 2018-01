SÃO PAULO - A Polícia Militar busca na noite desta terça-feira, 10, seis suspeitos de assaltarem um supermercado no Jardim Monte Kemel, na zona oeste de São Paulo.

A corporação afirmou que o grupo levou dinheiro dos caixas e fugiu em um veículo, por volta das 18h40. A quantidade roubada não foi informada.

Ninguém ficou ferido. O casos era registrado no 89º Distrito Policial, no Portal do Morumbi.