Seguranças de rodoviária agridem homem no interior de SP

Imagens de uma rede de televisão do interior de São Paulo flagraram na manhã desta segunda-feira, 1, seguranças da rodoviária de São José do Rio Preto agredindo um homem com cabo de vassoura.

Segundo o delegado Genival Ribeiro Santos, da 1º Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado, as imagens mostram dois seguranças da Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb) agredindo um homem, que já estava imobilizado por uma gravata de um dos funcionários.

Em depoimento, a vítima, morador da cidade mineira de Prata, Paulo Dias, de 39 anos, disse que estava a passeio pela cidade, junto com a esposa e dois filhos, quando uma das crianças foi arrastada por um dos seguranças por estar brincando em um orelhão da rodoviária.

Já a versão dos seguranças registrada no boletim de ocorrência mostra que as crianças que estavam em companhia da vítima estavam pedindo esmolas no local e foram retiradas. O homem começou a discutir com os seguranças e teria começado a agressão.

As imagens, que já foram solicitadas pela polícia, mostram o homem imobilizado e sendo agredido com um cabo de vassoura, que acabou quebrando devido ao impacto. A vítima já fez exame de corpo de delito. Os seguranças ainda não foram ouvidos pelo delegado.