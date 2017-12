Segurança se irrita e atira contra cliente dentro de banco

O autônomo Ricardo Alexandre Yamaguti, de 27 anos, foi baleado de raspão na cabeça nesta quinta-feira, 18, no interior da agência do Bradesco da Avenida do Oratório, no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. O tiro foi disparado por um dos vigilantes, um senhor de 57 anos, segundo informações da Rede Globo.

O funcionário terceirizado, de trás da guarita, disparou duas vezes em direção ao cliente, com o qual discutia após problemas com a porta giratória. Essa não teria sido a primeira vez que Ricardo e o acusado discutem pelo mesmo motivo. O cliente foi medicado e liberado para prestar depoimento.

O segurança foi detido e preso em flagrante por tentativa de homicídio no 42º Distrito Policial.