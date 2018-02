Segurança que matou cliente é condenado O 1.º Tribunal do Júri de São Paulo condenou o segurança Genilson Sousa a 18 anos de reclusão. Em novembro de 2008, após uma discussão em uma loja das Casas Bahia, no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, o segurança atirou contra a cabeça do motoboy Alberto Milfont Jr. A vítima havia ido ao local com a namorada e um amigo para comprar um colchão. Sousa ainda poderá recorrer em liberdade.