Segurança pública ganha cada vez mais com tecnologia

A polícia paulista, especialmente a Polícia Militar, passou a ter o foco das polícias do "Primeiro Mundo", ao orientar seu planejamento e suas operações por sistemas sofisticados de informações de qualidade que a própria instituição desenvolveu. O conceito de polícia comunitária, predominante na década passada, cede posição à supremacia da informação para orientar a estratégia de controle da criminalidade. O bom relacionamento com o público e com as comunidades ainda tem prioridade, mas também é pautado nas informações locais para orientar e compartilhar as soluções.

Os novos aparatos tecnológicos e a disponibilidade de informações funcionam como radares que informam os detalhes físicos, sociais e criminais de cada espaço de patrulhamento, o que torna o soldado, na base da hierarquia da PM, cada vez mais um policial que pensa e toma decisões, não mais um policial bronco que espera ordens de alguma central de rádio distante. Esses aparatos também constituem poderoso sistema de controle da ação policial, quanto à correção das ações e possíveis desvios funcionais, o que é vital para consolidar a credibilidade da instituição.

Mas esses avanços só estão sendo possíveis pelo lastro da sofisticada estrutura de treinamento, premiada por entidades de gestão de qualidade. Não é à toa que, enquanto a segurança pública desmorona na maior parte do País, o Estado de São Paulo bate recordes internacionais de queda da violência. A imensa e complexa capital paulista é a 192.ª cidade mais perigosa para os jovens brasileiros e tem hoje um sexto da violência de Salvador e menos da metade da violência de Curitiba, Brasília ou Washington, capital dos Estados Unidos. Apesar de todos os desafios à frente, há algo de muito bom ocorrendo na polícia paulista.

CORONEL DA RESERVA DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO, FOI SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CONSULTOR DO BANCO MUNDIAL