Segurança particular vai proteger patrimônio

A prefeitura de Sorocaba pretende substituir os guardas municipais por seguranças particulares na proteção do patrimônio - para reduzir o custo com o pagamento de horas extras. A troca consta no projeto orçamentário de 2011. Com a medida, o município calcula que economizará R$ 1,4 milhão. De acordo com a Secretaria de Gestão de Pessoas, a segurança privada será usada inicialmente nos eventos realizados pela prefeitura.