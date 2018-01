Segurança morre em assalto a carro-forte no interior de São Paulo

SOROCABA - Um segurança foi baleado e morreu num assalto a um carro-forte, na noite de segunda-feira, 9, em Guatapará, região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O ataque aconteceu no km 35 da Rodovia Antonio Machado Sant'Anna (SP-255), próximo à praça de pedágio de Guatapará.

Os criminosos dominaram o motorista de um caminhão e o obrigaram a atravessar o veículo sobre a rodovia. O carro-forte foi cercado por três carros ocupados pelos assaltantes - um deles uma Land Roover blindada - e recebeu vários tiros de fuzil.

Na tentativa de escapar do cerco, o carro-forte bateu em um dos automóveis dos ladrões e tombou. Os criminosos usaram explosivos para abrir o carro-forte mesmo com os vigilantes no interior do veículo. Eles retiraram os malotes com o dinheiro e fugiram.

Na fuga, os bandidos cruzaram com uma viatura da Polícia Militar e houve troca de tiros. Segundo a PM, outras duas pessoas ficaram feridas durante o ataque e foram levadas para a Santa Casa de Guatapará. Até a manhã desta terça-feira, o valor roubado não tinha sido informado.

Policiais militares de São Carlos e Araraquara fizeram um cerco na região, mas não conseguiram localizar os suspeitos.