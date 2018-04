Segurança e vizinho de pizzaria são baleados

SÃO PAULO - O segurança e um vizinho da pizzaria Donna Pizza, localizada na esquina da Avenida São Paulo com a Rua Rogério Giorgi, no Parque Marajoara, em Santo André, no ABC, foram baleados por três homens encapuzados, por volta das 22h30 de sexta-feira, 11.

Armado, o trio primeiro abordou o segurança Manoel Vicente Silva Neto, de 47 anos, e atirou contra a cabeça da vítima, que ainda foi arrastada para fora do estabelecimento e baleada nas costas quando estava caída na calçada. O vizinho da pizzaria, identificado como Aloísio Vieira Souza, de 53 anos, ouviu os disparos e se aproximou, sendo baleado na barriga pelos criminosos.

Acionados, PMs da 3ª Companhia do 41º Batalhão encaminharam as vítimas para o Centro Hospitalar de Santo André, onde o vigia da pizzaria continua internado em estado gravíssimo, pois teve perda de massa encefálica. Segundo os médicos, são remotas as chances de Manoel sobreviver. Os atiradores continuam foragidos. Nada foi levado da pizzaria.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Santo André.