Segurança é um dos principais fatores que atraem o paulistano Um dos principais fatores que levavam as pessoas a escolher um determinado shopping é a sensação de segurança que ele proporciona. Segundo Abraham Maslow, psicólogo americano que propôs a teoria conhecida como a Hierarquia das Necessidades Humanas, todos nós temos necessidades que precisam ser atendidas. Elas estão relacionadas numa sequência hierárquica, que vai desde as mais básicas, como a sensação de segurança, até as mais avançadas, como a autorrealização.