Segurança é executado em loja na zona sul de São Paulo

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O segurança José Carlos Menegon, de 36 anos, funcionário da unidade da loja Magazine Luiza localizada na Estrada do Campo Limpo, no Jardim Pirajuçara, região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, foi morto a tiros, às 17h35 de sexta-feira, 18, por dois homens que ocupavam uma moto.

Armada, a dupla se aproximou de José Carlos e atirou quatro vezes, fugindo em seguida. De acordo com testemunhas, os criminosos não anunciaram assalto. A polícia acredita em homicídio premeditado, motivado por alguma desavença entre as partes.

Segundo a PM, os criminosos estavam com os rostos descobertos; e câmeras de segurança teriam registrado o crime em frente à loja. Uma equipe dos bombeiros foi acionada, mas PMs da 5ª Companhia do 37º Batalhão já haviam encaminhado a vítima para o Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, do Campo Limpo, onde o segurança morreu.

O caso foi registrado no 37º Distrito Policial e o delegado se recusou a fornecer informações sobre o ocorrido.