Segundo secretário, ministro 'falou besteira'

"O ministro não tem a menor noção do que é a cidade de Campos dos Goytacazes nem do que é o Rio Paraíba do Sul para falar um negócio desses", afirmou Oliveira. "Eu só tenho a lamentar que um ministro não procure pelo menos se informar sobre o que está acontecendo."

Campos está parcialmente alagada desde quinta-feira, após o rompimento de um trecho da estrada, que atuava como dique das águas do Rio Muriaé.

Oliveira negou que o rompimento, no domingo, de um outro dique - desta vez em Cardoso Moreira, vizinho de Campos -, possa afetar a cidade e informou que o nível das águas do Rio Paraíba do Sul está atualmente estabilizado, apesar da previsão de que ele possa voltar a subir.