Segundo Prefeitura, dinheiro irá para centrais de triagem A Secretaria Municipal de Serviços informou que o aumento da verba do lixo foi necessário para ampliar a rede de centrais de triagem, fundamentais para expandir a coleta seletiva. A pasta diz que a incorporação da limpeza de bocas de lobo e instalação e manutenção de lixeiras, antes feita pela Secretaria das Subprefeituras e agora por empresas de varrição, justificam o aumento - embora esses serviços já sejam previstos desde 2011. Segundo o governo, o adicional de R$ 360 milhões cobrirá custos do reajuste previsto no reequilíbrio obrigatório dos contratos. / D.Z.