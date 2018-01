Segundo empresa, casos ''esporádicos'' foram resolvidos O Estado procurou a Cosan e a Copersucar. A Cosan não se manifestou. Já a Copersucar informou que não teve nenhum carregamento devolvido em decorrência da presença de areia misturada a açúcar. "As ocorrências esporádicas foram sanadas com os clientes." A empresa informou ainda que "intensificou os rígidos sistemas de controle" que já adotava no Terminal Açucareiro Copersucar, em Santos, para análise da qualidade do açúcar recebido antes do embarque.