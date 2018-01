Segundo CET, lentidão caiu 32% neste ano A CET informou que "houve melhora na fluidez" com a redução do tráfego de veículos pesados na Zona Máxima de Restrição a Caminhões (ZMRC) e com a ampliação da proibição, em 2010, para a Marginal do Pinheiros, Avenidas Bandeirantes e Jornalista Roberto Marinho e vias do Morumbi, na zona sul. Nessas áreas, a passagem de caminhões é proibida das 5 às 21 horas.