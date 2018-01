Segunda terá céu nublado em SP e chuva na maioria do País

A manhã desta segunda-feira, 9, começou com céu nublado e temperatura média de 20ºC na cidade de São Paulo. Ao longo do dia, o tempo permanecerá nublado e com chuvas em pontos isolados, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A temperatura máxima entra em declínio devido aos ventos provenientes do sul, com termômetros próximos aos 24ºC no período da tarde.

Previsão para o País

A semana começa com muitas nuvens e pancadas de chuva em grande parte do país, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Uma frente fria avança pelo Atlântico e áreas de instabilidade no continente deixarão a segunda-feira, 9, com chuvas no litoral de São Paulo e do Rio.

Nas demais áreas do Rio e de São Paulo, no Espírito Santo e em Minas, no norte e nordeste de Mato Grosso do Sul, em Goiás e no Distrito Federal, em Mato Grosso, Rondônia, sul do Pará e de Tocantins, no Acre e no Amazonas o dia será nublado com pancadas de chuva, que poderão ser localmente fortes juntamente com descargas elétricas.

Nas demais áreas de Mato Grosso do sul, de Tocantins, no centro do Pará, no sudoeste de Roraima e no norte do Paraná o dia será com variação de nebulosidade e pancadas de chuva. No litoral do Paraná e de Santa Catarina o dia será com chuvas isoladas.

O tempo estará instável no nordeste e litoral norte do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do Paraná, no sul e centro da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão, no extremo norte do Pará e no litoral do Amapá e de Marajó haverá possibilidade de pancadas de chuva.

Nas outras áreas do Sul, do Norte e do Nordeste o dia será com sol e poucas nuvens. As temperaturas estarão amenas no leste e litoral de São Paulo e no Rio e sul de Minas Gerais.