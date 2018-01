Segunda-feira será nublada e com chuva à tarde em São Paulo

A semana começou com manhã nublada, com chuva fraca a moderada em praticamente toda a capital paulista. Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a segunda-feira, 9, terá muita nebulosidade, calor e pancadas de chuva e possíveis trovoadas, principalmente no período da tarde e início da noite na capital e Grande São Paulo. A temperatura máxima poderá chegar aos 32ºC. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade