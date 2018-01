Segunda-feira na capital de SP será de sol e sem chuvas

A segunda-feira, 8, na Capital paulista começa com algumas nuvens na região do Aeroporto de Congonhas, na zona sul, e com os termômetros oscilando entre os 17ºC. Na região do Aeroporto de Campo de Marte, na zona norte, há névoa úmida e a temperatura também é de 17ºC. Ao longo do dia, haverá predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens e as temperaturas terão novamente ligeira elevação, com máxima de 29ºC, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Assim como no domingo, 7, na segunda não haverá chuva.