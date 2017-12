Segunda-feira de Natal terá chuva, mas sem frio

SÃO PAULO - O Natal neste ano será marcado por instabilidade e chuva, que deve recomeçar no final do dia de domingo, 24. Em São Paulo e região metropolitana o dia 25 não será frio, mas há chance de precipitação em qualquer momento, segundo informações do Climatempo. Saiba a previsão do tempo para os próximos três dias e se planeje.

Se na quinta-feira, 21, o primeiro dia de verão foi nublado, chuvoso e até um pouco frio, esta sexta, 22, já começa com céu aberto e temperatura mais alta, apesar de um resquício de instabilidade e possibilidade de pancadas de chuva à tarde.

Para sábado a perspectiva é calor durante todo o dia e céu bem aberto já pela manhã. “Teremos um dia típico de verão”, adianta Aline Tochio, meteorologista do Climatempo. Os termômetros devem marcar 32ºC na capital e região metropolitana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No domingo, véspera de Natal e dia da tradicional ceia, o recomendado é fazer as compras pelas manhã. À tarde estão esperandas pancadas de chuva e uma nova instabilidade. “O interior do Estado estará cheio de nuvens, que se espalharão e chegarão à capital no domingo”, explica Aline. As chuvas devem durar um pouco mais e se estender até a madrugada de segunda-feira, 25, que seguirá instável e com temperatura em torno dos 30ºC.